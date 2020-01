Inmet emite alerta de perigo de temporal na região Norte do Piauí

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta na manhã desta quinta-feira (09) para o risco de temporais na região Norte do Piauí. Segundo o instituto, o alerta laranja emitido prevê acumulado de chuvas de 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Os riscos potenciais causados pela chuva incluem alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios nas cidades nas áreas de risco.



Alerta laranja emitido pelo Inmet. (Foto: Reprodução)

Estão sob alerta os municípios deBarras, Batalha, Bom Princípio Do Piauí, Buriti Dos Lopes, Cajueiro Da Praia, Campo Largo Do Piauí, Caraúbas Do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal Dos Alves, Esperantina, Ilha Grande, Joaquim Pires, Joca Marques, Luís Correia, Luzilândia, Madeiro, Matias Olímpio, Miguel Alves, Morro Do Chapéu Do Piauí, Murici Dos Portelas, Nossa Senhora Dos Remédios, Parnaíba, Piracuruca, Porto, São João Da Fronteira, São João Do Arraial e São José Do Divino.

Para evitar contratempos, o instituto comunica a população dos municípios sob o alerta que evite enfrentar o mau tempo, observe alteração nas encostas e, se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos. Mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta amarelo

Já as demais regiões do estado do Piauí estão sob alerta amarelo, de menor grau de intensidade, relacionado ao perigo potencial de chuvas intensas. Segundo o Inmet, nos demais municípios do estado poderão ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos (40-60 km/h).

Alerta amarelo emitido pelo Inmet. (Foto: Reprodução)



Há ainda um baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. As instruções para a população são de que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Volume de chuvas

Segundo o meteorologista Werton Costa, as cidades de Paulistana e Caracol já atingiram a média prevista para o mês de janeiro nos primeiros oito dias do ano. Enquanto as cidades de Picos e Teresina estão próximas de atingir a média do mês. "Uma parte muito boa dos municípios que são abrangidos por estação pluviométricas no semiárido estão superando a sua média do mês em menos de 10 dias, ou estão bem próximos disso", afirma.

Nathalia Amaral