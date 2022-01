Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Piauí neste domingo e segunda

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de chuvas intensas para o Piauí neste domingo (23) e . O aviso tem duração até às 10h desta segunda-feira (24) e chama atenção para perigo potencial, já que a chuva pode ser de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos, que podem chegar de 40 a 60 km/h. O alerta destaca, contudo, o baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



(Foto: Isabela Lopes/ODIA)

As regiões mais afetadas serão o Centro-Norte Piauiense, Sudoeste Piauiense, Norte Piauiense, Sudeste Piauiense. Para a Capital, Teresina, a tarde e noite deste domingo é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já na segunda, a manhã deve ser de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto à tarde e à noite, será de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



O Inmet recomenda que:



- Em caso de rajadas de vento (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda);

- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

