Inmet emite “alerta laranja” em Teresina; temperatura chegou aos 39 º C

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu “alerta laranja” para Teresina nesta segunda-feira (02). Segundo o órgão, a umidade relativa do ar pode variar de entre 20% e 12%, o que gera um risco de incêndios florestais e à saúde. (Veja recomendações abaixo).



Às 16h – ápice do calor – a temperatura alcançou a máxima de 39 º C. Ainda segundo o órgão, a média para semana é de que os termômetros fiquem na casa dos 37 º C.

Ainda segundo o Inmet, o aviso significa ainda risco de incêndios florestais, ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz. Se persistir, o alerta deverá ser renovado nos próximos dias e levar a Defesa Civil a declarar estado de alerta.

Ao Portal O Dia, o climatologista Werton Costa afirmou que os índices registrados são comuns para os primeiros dias de dezembro que, “geralmente se intensificam na metade da tarde e início da noite com padrão de baixa umidade e altas temperaturas que podem prejudicar a saúde da polução. Crianças e idosos estão mais vulnerais ao fenômeno”.

Veja a lista com cinco instruções do Inmet para moradores do Piauí:

1 Beba bastante líquido. 2 Atividades físicas não são recomendadas. 3 Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. 4 Use hidratante para pele e umidifique o ambiente. 5 Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Chuvas?

De acordo com Werton Costa, a temporada de chuvas deve se renovar no final de dezembro ao início de janeiro de 2020. Segundo o Inmet, o tempo deve continuar seco e não há previsão de chuva para os próximos quatro dias. O motivo é a massa de ar seco que está sobre a região central do Nordeste.

