Indústrias podem reduzir consumo de energia em até 40%

Sem dúvida, o gasto com energia elétrica é um dos principais custos para indústrias e comércios. Mas, é possível otimizar esse consumo e reduzir em até 40%, gerando assim uma economia na conta de luz. Fábio Franco, engenheiro eletricista, explica que a indústria, de maneira geral, principalmente aquelas que têm na energia um de seus principais componentes do custo do produto, conseguem aumentar sua eficiência de consumo em um percentual maior, mas o comércio também tem um grande benefício.

“A redução do consumo de energia é muito relativo, pois depende da forma como está sendo consumida, mas nas principais cargas, que inclui ventilação, iluminação e aquecimento, as diminuições são significativas, podendo variar de 20% a 40%, e de imediata percepção. Logicamente que para perceber isso é preciso de um alguns meses, para que se possa comparar com o período anterior, mas na prática você já observa uma redução imediata. Temos resultados de indústrias que perceberam esse retorno em seis meses, ou seja, os investimentos que foram feitos para melhorar retornam pouco tempo”, comenta.



Mas, para isso acontecer, é preciso seguir algumas etapas e adotar medidas que vão desde a substituição de equipamentos e aparelhos que consomem mais energia por produtos que consomem menos. Além, claro, da conscientização dos usuários e de alternativas mais viáveis.

“A essência energética é um processo e não uma ação única que resolve todos os problemas. Ela é um conjunto de ações que você, indo em uma mesma direção, consegue fazer uma economia. O desenvolvimento tecnológico permite que, ao longo do tempo, vá substituindo formas antigas de controlar grandezas. Por exemplo, com o ar condicionado é necessário controlar a entrada de ar e o que vai entrar em determinado ambiente. Antigamente isso era feito através de válvulas e processos de baixo rendimento, em termos energéticos. Agora temos alternativas que permitem uma eficiência maior”, disse.

O engenheiro eletricista explica que, quando isso é feito, diminui-se o consumo do mesmo trabalho que era feito antes. “Costumo dizer que, quando você tem uma torneira em uma casa e abre ela no máximo, você tem bastante água. À medida que eu vou diminuindo a passagem dessa água, apesar de não estar tendo água, quem está bombeando está gastando energia desnecessariamente”, exemplifica.

Isabela Lopes, do Jornal O Dia