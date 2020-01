Incra volta a liberar recursos para obras de infraestrutura no Piauí

A superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) vai investir mais de R$ 3 milhões em obras de infraestrutura em assentamentos espalhados do Piauí. O recurso vai ser empregado na recuperação de estradas vicinais e em sistemas de abastecimento de água, beneficiando pelo menos 10 assentamentos localizados em sete municípios piauienses.



Tiago Vasconcelos. Foto: Ascom



A autarquia federal volta a investir em obras estruturantes para os assentamentos piauienses após seis anos. “Há seis anos nós não tínhamos recurso para obras de infraestrutura e conseguimos com essa gestão. São obras que melhorarão a qualidade de vida desses assentados, através, por exemplo, do abastecimento de água e da recuperação de estradas vicinais”, ressalta o superintendente, Tiago Vasconcelos.

Além das ações estruturantes nos assentamentos, a sede do Incra em Teresina também deve passar por melhorias. “Vamos reformar a sede para melhorar o ambiente de trabalho para os servidores e melhor receber o nosso cliente final, que é o assentado”, anunciou o superintendente.

2020

Ao fazer um balanço dos primeiros meses de sua gestão à frente do Incra no Piauí, Tiago Vasconcelos agradeceu o apoio do governo federal, que tem priorizado o estado Piauí nas ações voltadas à política agrária. De acordo com ele, o objetivo agora é seguir cumprindo a meta de titulação e regularização fundiária nos assentamentos espalhados pelo Estado.

“Estamos muito felizes com a atenção que estamos recebendo do governo federal”, ressaltou.

Natanael Souza, do Jornal O Dia