Incra vai construir mil unidades habitacionais em assentamentos do Piauí

Famílias de 20 assentamentos de Reforma Agrária no Piauí vão ser beneficiadas nos próximos meses com a entrega de unidades habitacionais através da Superintendência do Incra. A autarquia federal vai investir mais de R$ 30 milhões na execução do programa, que foi lançado nessa quinta-feira (07), com a presença de autoridades e representantes de assentamentos.



De acordo com o superintendente, Tiago Vasconcelos, a ação faz parte da operação ‘Luz no Fim do Túnel’, lançada em julho pelo governo federal, que tem como objetivo emitir títulos definitivos e a liberação de crédito habitação para os beneficiários da Reforma Agrária.

“É uma conquista dessa nova gestão para o estado do Piauí, com apoio do presidente Jair Bolsonaro e da direção nacional do Incra. Ficamos muito felizes em fazer esse lançamento público”, disse o superintendente.



Cada uma das mil famílias beneficiadas vai receber R$ 34 mil para viabilizar a construção da habitação rural nos assentamentos contemplados. Depois do período de carência, o beneficiário dará uma contrapartida de apenas 5% do valor emprestado, aproximadamente R$ 1.700.

Balanço

O superintendente do Incra, Tiago Vasconcelos, também fez um balanço dos primeiros meses de gestão à frente da autarquia federal no Piauí. “São várias ações. Já liberamos quase R$ 2 milhões em crédito para programas produtivos que vão transformar a vida dos moradores dos assentamentos. Estamos contando com a sensibilidade do governo federal, da direção nacional do Incra e do Ministério da Agricultura”, pontuou.

