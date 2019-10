Incêndio destrói terreno e ameaça chegar em Campus da Uespi em Picos

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte de um terreno ao lado do Campus da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), do município de Picos, localizada no bairro Altamira, na tarde desta quinta-feira (31). O Corpo de Bombeiros está neste momento no local e ainda não há informações de como o fogo começou.



Campus da Uespi em Picos. Foto: Reprodução Rede Social

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram as chamas se alastrando para dentro do Campus da Uespi. De acordo com as primeiras informações, alunos estão ajudando no combate ao fogo.













Aguarde mais informações

Jorge Machado, do Jornal O Dia / Otávio Neto, do Jornal O Dia