Incêndio atinge fábrica de arroz na zona Sul de Teresina

Uma fábrica de arroz localizada no bairro Pedra Miúda, zona Sul de Teresina, foi atingida por um incêndio no final da noite deste sábado (25). O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas que se alastraram rapidamente. Esta já é a segunda vez em pouco mais de uma semana que as equipes foram chamadas para combater incêndio naquela região.



De acordo com o tenente Miguel Rodrigues, comandante de socorro dos Bombeiros, na semana passada, uma empresa localizada imediatamente ao lado da fábrica de arroz também foi consumida pelas chamadas. Até o momento, não se sabe informar o que teria causado o início do fogo na noite de ontem.



Bombeiros conseguiram conter as chamas sem muitas dificuldades - Foto: Reprodução/Whatsapp

“Pedimos à proprietária que solicitasse uma perícia por meio de ofício que em sete dias o laudo deverá sair informando o que foi que aconteceu para o fogo começar. Mas o importante é que apesar de altas, as chamas foram contidas sem maiores problemas. Usamos um guindaste para poder combater o fogo por cima e felizmente antes do final do dia, já havíamos conseguido controlar tudo”, relata o tenente.

O bombeiro lembra que durante o período chuvoso é necessário um cuidado mais apurado com a parte elétrica das construções, sobretudo por conta do risco de descargas. Em casos de curto-circuito, por exemplo, as consequências podem ser graves. “Graças a Deus ontem só tivemos prejuízo material, porque não havia ninguém no local na hora”, finaliza o tenente Miguel.

Maria Clara Estrêla