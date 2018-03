Incêndio atinge depósito de loja na Avenida Miguel Rosa

Um incêndio atingiu o depósito da loja HotSat situada na Avenida Miguel Rosa, próximo ao cruzamento com a Avenida Professor Valter Alencar, na zona sul da capital.

O incêndio iniciou por volta das 13 horas, quando todos os funcionários estavam no horário de almoço. Entre as 12 e 14 horas a unidade fica fechada e, portanto, não havia ninguém no local no momento em que as chamas começaram a se espalhar. Cerca de 15 funcionários atuam no local.

O diretor administrativo do grupo HotSat, Pedro Ribeiro, afirmou que ainda não tem ideia do que teria causado o incêndio.

Incêndio começou por volta das 13 horas (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Ninguém ficou ferido, e os bombeiros conseguiram controlar rapidamente as chamas. "Alguns funcionários almoçam aqui próximo. Eles detectaram o incêndio e acionaram imediatamente o Corpo de Bombeiros, porque já não havia mais como eles, por conta própria, agirem. Todos ficaram bastante apreensivos", detalha Pedro Ribeiro, que estava em outra unidade do grupo no momento em que o incêndio teve início.

A loja atingida pelas chamas é destinada à assistência técnica, e no depósito havia, principalmente, peças de climatizadores e embalagens, mas o grupo HotSat ainda não estimou o prejuízo provocado pelo incêndio.

Bombeiros conseguiram controlar rapidamente o incêndio (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Para que os bombeiros pudessem agir sem percalços, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) precisou interditar a passagem de veículos no trecho da Avenida Miguel Rosa em que fica a loja, no sentido zona sul - centro, orientando os veículos que trafegavam nesta pista a desviar para a Avenida Professor Valter Alencar.

Pedro Ribeiro, diretor-administrativo do grupo, disse que ainda não é possível estimar o prejuízo provocado pelas chamas (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Cícero Portela