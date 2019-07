Inadimplentes podem negociar débito no Caminhão Itinerante do Serasa

O Caminhão Itinerante do Serasa Consumidor está estacionado na Praça Pedro II, em Teresina, oferecendo serviços gratuitos, como consulta de CPF para checar se há dívidas, prestando esclarecimentos sobre pontuação de crédito com o Serasa Score, além de disponibilizar simulação e/ou contrato de empréstimos no comparador de crédito online Serasa eCred.

Os atendimentos seguem até sábado (20) e o coordenador do Serasa Consumidor, Guilherme Casa Grande, explica que basta o interessado apresentar um documento com foto. “No primeiro ano [da ação], a gente não tinha a possibilidade do Serasa Limpa Nome Online, que é a nossa plataforma de acordos. Agora, no segundo ano, a gente está viajando pelo Brasil todo e o cliente já pode fechar o acordo aqui dentro do caminhão e sair com os boletos em mãos”, revela.



Serasa estima que a capital piauiense conta com mais de 300 mil consumidores endividados - Foto: Assis Fernandes/O Dia



Segundo Casa Grande, Teresina é a 24ª cidade a receber o caminhão itinerante. Os critérios utilizados pelo Serasa para escolher as 40 cidades contempladas são o número de pessoas inadimplentes e se no município possui uma sede do órgão. “Estamos muito felizes com o resultado em todo Brasil, já ultrapassamos a marca de 70 mil consumidores atendidos, sendo que, em 2018, foram 100 mil pessoas beneficiadas”, conta.

De acordo com o Serasa, o número de inadimplentes na capital piauiense é de 333.770 pessoas. “Desses consumidores, temos os que acabaram de entrar no mercado de consumo, que se tornaram maiores de idade, até idosos. É um perfil variado de todas as classes”, esclarece Guilherme Casa Grande.

Sandy Swamy