"Imaginei como se fosse meu filho", diz PM que salvou criança engasgada

“Eles entraram correndo no batalhão. O pai, com a criança meio desmaiada nos braços, e a mãe chorando desesperada, com os avós logo atrás”, é o que relata o policial militar André Maia, sobre o caso que mudou a rotina do seu plantão na noite desta quinta-feira (26), no 16º BPM, localizado no município de União, região norte do Estado.

José Gabriel da Silva Souza, uma criança de apenas três anos, se engasgou com um pirulito e os pais não conseguiram realizar os primeiros socorros. Sem saber mais o que fazer ele correram até o Batalhão da PM, que fica próximo da casa.

De acordo com André Maia, a criança tirou o palito e se engasgou com o pirulito, o que resultou na obstrução das vias respiratórias. “Peguei a criança no colo, coloquei-a de bruços e realizei o procedimento para desobstruir a via. Segundos depois, a criança respirou fundo, tossiu e começou a chorar”, conta André Maia.

O PM e a criança, José Gabriel. Foto: Reprodução/PM

O policial utilizou a manobra de Heimlich, que é uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias, impedindo a vítima de respirar. Com a criança de bruços é feita uma massagem de compressão para desobstruir a via.

O PM menciona ainda que foi preciso muita cautela para fazer o socorro. “Na hora eu estava calmo e tentei manter isso, por que o nervosismo só atrapalha. Depois que estava tudo bem foi que a ficha caiu. Tenho sobrinhos da idade dele. Liguei imediatamente para minha família para falar sobre o caso e alertá-los. Comecei a imaginar como seria se fosse meu filho, que está a poucos meses de nascer. Poder ajudar a família foi uma sensação indescritível”, afirma.

O policial alerta ainda para a importância do conhecimento sobre os procedimentos de primeiros socorros. “Não apenas os profissionais, mas, todos precisam aprender porque é algo que você nunca sabe quando vai precisar e, geralmente, requer uma atitude precisa e imediata, que poderá salvar uma vida”, completa André Maia.

Nayara FelizardoGeici Mello