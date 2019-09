Ifpi recebe congresso internacional sobre tecnologia e inovação

Debater as problemáticas da Ciência, da Inovação e da Tecnologia nos dias de hoje. É com esse objetivo que o Instituto Federal do Piauí – IFPI vai sediar, entre os dias 16 e 18 do outubro de 2019, o I Congresso Internacional de Inovação e Tecnologia – CONIT. Um evento que está entre os 10 maiores Congressos Internacionais do país, conta com mais de 30 palestrantes nacionais e 9 palestrantes internacionais, vindos dos Estados Unidos, Canadá e Europa.



O evento envolve um conjunto de atividades inter complementares, como palestras, conferências, oficinas, painel e/ou mesa-redonda e apresentação de trabalhos científicos.

Ao todo serão 1300 participantes vindos de diversos estados brasileiros, com especialistas em diversos segmentos no campo da inovação tecnológica no Brasil e no mundo. Já são mais de 100 trabalhos científicos inscritos no Congresso.



Foto: O Dia

Para o professor José Filho, organizador do congresso, o CONIT será uma oportunidade de socializar e debater estudos, pesquisas e propostas, nos diferentes ramos do conhecimento.

“Em um momento onde a pesquisa vem sofrendo alguns cortes orçamentários, nós conseguimos trazer um evento de porte internacional que vai colaborar com o desenvolvimento de programas, projetos e planos que resultem em melhoria da qualidade de vida da população, assim como apresentar estudos de inovação e descobertas tecnológicas realizadas no Brasil e no exterior”, afirma o professor.

As inscrições para o evento estão abertas e podem ser feitas pelo site (https://www.even3.com.br/conit/) até o dia 30 de setembro de 2019. Também estão abertas as inscrições para submissão de trabalhos científicos. A taxa de inscrição varia entre R$25,00 e R$ 90,00.

Da Redação