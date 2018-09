IFPI oferta 3.670 vagas em cursos técnicos

Foi divulgado nesta terça-feira, 11, o edital do exame classificatório do Instituto Federal do Piauí (IFPI). O teste seleciona alunos para cursos técnicos e, nesta edição, tem 3.670 vagas distribuídas pelos municípios de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença. As oportunidades são para o primeiro semestre letivo de 2019.

Vagas são distribuídas por 16 municípios (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Os cursos técnicos do IFPI são gratuitos e ofertados em três formas: integrada ao ensino médio, para quem já concluiu ou esteja concluindo o ensino fundamental em 2018; concomitante, para quem vai cursar em 2019 o ensino médio em outra instituição; e subsequente, para quem já concluiu ou está concluindo o ensino médio em 2018.

As opções de cursos com vagas abertas incluem áreas como Análises Clínicas, Segurança do Trabalho, Alimentos, Administração, Contabilidade, Edificações, Informática, Desenvolvimento de Sistemas, Instrumento Musical, Meio Ambiente, Agropecuária, Vestuário, Guia de Turismo, entre outras. Para Teresina, há dois cursos novos: técnico em Serviços Jurídicos e técnico em Cuidados de Idosos. Ambos são para candidatos que optarem pela forma subsequente.

Os interessados podem ser inscrever exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico selecao.ifpi.edu.br, de 27 de setembro até as 23h59 do dia 18 de novembro (horário local). O pagamento da taxa de inscrição, no valor de 30 reais, pode ser feito até o dia 19 de novembro, apenas nas agências, caixas eletrônicos e correspondentes bancários do Banco do Brasil.

Nome social

Outra novidade dessa edição, é a possibilidade do candidato pedir o uso de nome social. Para fazer a solicitação, ele precisa preencher o requerimento específico, disponível no anexo V do edital, e dirigir-se, de 12 a 14 de setembro, ao Campus ao qual pretende concorrer levando os seguintes documentos: carteira de identificação de nome social, cópias de RG e CPF do candidato, e, caso seja menor de idade, autorização expressa e cópias de RG e CPF dos pais ou responsáveis legais.

Isenção da taxa de inscrição

Os candidatos oriundos da rede pública podem solicitar isenção da taxa no período de 17 a 21 de setembro. Para isso, é necessário preencher o requerimento de isenção da taxa de inscrição (anexo III do edital) e um formulário socioeconômico (anexo IV do edital), que estão disponíveis no edital. Em seguida, os candidatos precisam levar esses formulários e cópias de documentos pessoais ao Campus ao qual pretendem concorrer. O pedido será analisado pela Comissão Organizadora do exame classificatório e o resultado será divulgado no dia 26 de setembro.

Prova

A prova do exame classificatório será realizada no dia 16 de dezembro de 2018, um domingo, das 8 às 12 horas (horário local). Os centros de aplicação poderão ser consultados a partir do dia 10 de dezembro. A prova contará com 60 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O resultado final com o nome dos aprovados será divulgado no dia 16 de janeiro de 2019.

Confira o edital.



Cícero Portela