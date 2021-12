IFPI oferece 325 vagas para curso e bolsas chegam a R$640

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) prorrogou as inscrições para o preenchimento de 325 vagas do curso presencial de Formação Inicial e Continuada (FIC) em Microempreendedor Individual (MEI) do Programa Qualifica Mais Progredir, destinado exclusivamente aos beneficiários do Programa Auxílio Brasil.



Desse total, 300 vagas são direcionadas para o Campus Teresina Central e 25 vagas para o Campus Teresina Dirceu Arcoverde, com oferta de bolsa no valor de R$4 por hora frequentada, podendo chegar até R$640 ao final do curso de 160 horas.



(Foto: Arquivo ODIA)

Para concorrer às bolsas, os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos e o Ensino Fundamental completo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de janeiro de 2022, através do preenchimento do formulário on-line no site http://fic.ead.ifpi.edu.br , onde deverão ainda ser anexados os documentos listados no edital.

A seleção será por sorteio eletrônico das inscrições, de forma aleatória, por meio de algoritmos e cálculos matemáticos, realizado no dia 15 de janeiro de 2022, com a divulgação do resultado no dia 17 de janeiro e o início das aulas no dia 22 de janeiro de 2022.

Todas as informações do processo seletivo estão disponíveis no edital, bem como a prorrogação das inscrições.

