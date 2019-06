IFPI lança concurso com 24 vagas para técnicos-administrativos em educação

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) publicou nesta quinta-feira, 30, no Diário Oficial da União, edital de concurso público para seleção de servidores técnico-administrativos em educação. Estão sendo ofertadas 24 vagas distribuídas por 11 campi da instituição.



As vagas são para os cargos de assistente de alunos, assistente em administração, técnico de laboratório (áreas: agricultura, biologia, edificações, eletrotécnica e física), administrador, bibliotecário-documentalista, contador, enfermeiro, nutricionista, pedagogo e técnico em assuntos educacionais. O regime de trabalho para todos os cargos será de 40 (quarenta) horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas apenas pela internet, no Sistema de Concursos do IFPI, no período de 24 de junho a 10 de julho. Antes, de 10 a 12 de junho, candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário mínimo nacional, ou os candidatos doadores de medula óssea poderão pedir isenção da taxa de inscrição.

As provas objetivas do concurso serão aplicadas no dia 1 de setembro, em Teresina. O resultado final, após todas as atividades previstas no cronograma, será divulgado no dia 8 de novembro.

Sobre o Sorteio da Reserva de Vagas

O Instituto Federal do Piauí realizou sorteio público de vagas a serem contempladas nas reservas legais - para pessoas negras e pessoas com deficiência - nos concursos públicos para docente e técnico-administrativo no dia 28 de maio às 15h em sessão pública no Auditório da Reitoria do IFPI.

Confira o sorteio das vagas

Confira a convocação do sorteio

Da Redação