IFPI divulga edital para profissionais especializados em Libras

Esta aberto o edital para contratar Profissionais Técnicos Especializados em Tradução e Interpretação de Língua Brasileira de Sinais (Libras), os candidatos podem se inscrever no site do Instituto Federal do Piauí entre os 15 a 22 de agosto.

O processo seletivo será em 2 etapas prova de títulos e prova prática, para os campis Teresina Zona Sul, Teresina Central, Floriano, Angical e Paulistana no valor de R$60,00.

O resultado final será divulgado dia 24 de setembro. Veja o edital :