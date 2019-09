O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) divulgou o edital 10/2019 que traz normas de realização do novo processo seletivo que irá preencher uma vaga na carreira de professor , para composição do quadro de pessoal substituto dos Campus de Valença e Picos.

Leia também:

Instituto Federal cancela 20 bolsas após anúncio de corte pelo Cnpq

Valença do Piauí



No município de Valença do Piauí, a vaga é para a disciplina de Ciências Humanas e suas Tecnologias, e exige que o candidato tenha diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, em nível de licenciatura plena em Geografia, com ou sem pós-graduação (especialização, mestrado ou doutorado) devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

As inscrições estarão abertas entre os dias 16 e 19 de setembro de 2019, pela internet, por meio do endereço eletrônico do IFPI - www. ifpi.edu.br. Será cobrada taxa de participação no valor de R$ 60,00. A seleção acontecerá em duas etapas: prova de títulos, eliminatória e classificatória; prova de desempenho didático, eliminatória e classificatória. As provas de desempenho didático serão realizadas no dia 03 de outubro, no Campus Valença do Piauí. Já o gabarito preliminar das mesmas sairá no dia 07 de outubro.



IFPI abre vagas para professor no campus Valença do Piauí e Picos - Foto: O Dia



Picos

O processo seletivo que irá preencher uma vaga na carreira de professor substituto, para composição do quadro de pessoal do campus de Picos na disciplina de Informática.

A função de professor exige diploma ou certificado de conclusão de curso de nível superior, em nível de graduação em ciência da computação ou informática ou análise de sistemas ou engenharia da computação ou tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas ou tecnólogo em redes de computadores, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC e pós-graduação em área afim ou na área de educação.

As inscrições no certame devem ser realizadas entre os dias 10 e 17 de setembro de 2019, das 9h às 12h e das 14h às 16h30min (horário local) na Coordenação de Gestão de Pessoas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus - Picos, que fica na Av. Pedro Marques de Medeiros, s/nº, Bairro Pantanal.

O processo seletivo constará de análise/avaliação de títulos e prova didática (aula prática). Na avaliação de títulos, serão observados a titulação, experiência de atividade docente e experiência profissional. A prova de desempenho didático será realizada no dia 20 de setembro no campus de Picos.

Jornal O Dia