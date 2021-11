IFPI abre cerca de 4 mil vagas em cursos técnicos para 2022

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou, na última terça-feira (02), o edital do Exame Classificatório para o teste que selecionará alunos para os cursos técnicos da instituição. São 36.955 vagas para o período letivo de 2022. Será ampliado o número de candidatos que serão isentos do pagamento da taxa de inscrição, que deve ser reduzida para R$ 20.



Nesta edição, as vagas estão sendo ofertadas para os campi dos municípios de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença. Os cursos técnicos do IFPI são gratuitos e ofertados em três formas: integrada ao ensino médio, para quem já concluiu ou esteja concluindo, em 2021, o ensino fundamental; concomitante, para quem vai cursar, em 2022, o ensino médio em outra instituição; e subsequente, para quem tiver concluído o ensino médio até a data da matrícula.

De acordo com o reitor Paulo Borges da Cunha, o IFPI dá mais oportunidades a quem precisa de uma educação gratuita e de qualidade. “Estamos avançando na vacinação da população e, de forma segura e gradual, as nossas atividades presenciais estão sendo retomadas. Assim, no Exame Classificatório, voltaremos com a aplicação das provas e estamos garantindo uma taxa de inscrição justa, observando os prejuízos financeiros que muitas pessoas tiveram por conta da pandemia”, disse o reitor.





Os interessados poderão se inscrever no Exame Classificatório pelo site da instituição, de 12 de novembro a 12 de dezembro. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito até 13 de dezembro.

As vagas referentes à isenção do pagamento da taxa de inscrição, nesta edição, passam a corresponder a 20% do total de vagas ofertadas. O candidato oriundo da rede pública poderá solicitar isenção, pela internet, no período de 3 a 5 de novembro.

As provas do Exame Classificatório serão aplicadas no domingo, 16 de janeiro de 2022. Os centros de aplicação de prova poderão ser consultados a partir do dia 12 de janeiro. A prova contará com 60 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática. O resultado final será divulgado a partir do dia 4 de fevereiro.

