Idosos são vacinados contra a gripe em sistema de ‘driver thru’ em Teresina

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) começou nesta terça-feira (24) a vacinação de idosos contra a gripe por meio do sistema de ‘driver thru’ em Teresina. A medida visa evitar aglomerações nos hospitais e, assim, conter a transmissão do novo coronavírus.



Foto: Ascom FMS

De acordo com a FMS, os pontos de vacinação estão localizados nos estacionamentos da Ponte Estaiada, na Zona Leste de Teresina, e no Parque da Cidadania, na Zona Norte. Além disso, há 91 Unidades Básicas de Saúde (UBS), o Centro Integrado de Saúde Lineu Araujo, o Clube do Servidor e 15 escolas da rede municipal de ensino em Teresina que estão fornecendo a vacina que protege contra o H1N1, H3N2 e influenza B. (Veja lista abaixo).

Foto: Ascom FMS.

“A estratégia de vacinação de Drive Thru é somente para vacinar idosos. Os profissionais de saúde devem se dirigir até uma UBS próxima a sua residência ou local de trabalho e tomar sua dose”, recomenda Kledson Batista, Diretor de Atenção Básica da FMS.

Nesta etapa da campanha, que segue até o dia 15 de abril, o público-alvo são apenas idosos e profissionais de saúde. Segundo a FMS, na Coordenação de Imunização do Estado do Piauí (Rede de Frio) as doses já se esgotaram. Um novo lote deve chegar até o final dessa semana.

Veja abaixo a lista das regiões da Capital onde contém postos de vacinação:

REGIÃO CENTRO-NORTE

Bairro Local de Vacinação

Bairro Real Copagre - Escola Municipal Prof. José Carlos

Bairro Parque Wall Ferraz - Polo de Academia da Saúde da UBS do Parque Wall Ferraz

Bairro Água Mineral - CMEI Tia Anita

Bairros Jacinta Andrade I e Jacinta Andrade II - Escola Municipal Poeta da Costa e Silva

Bairro Matadouro - Clube do Servidor

Bairro Parque Brasil - Escola Municipal Gov. Chagas Rodrigues

REGIÃO SUL

Bairro Saci - Unidade Escolar Miriam Portela Nunes

Bairro Vermelha - CREAS (ao lado da UBS)

Bairro Santa Clara - CMEI Santa Helena

Bairro Três Andares - Associação de moradores do bairro

Bairro Irmã Dulce - Escola Municipal Dom Helder Câmara

REGIÃO LESTE

Bairro Planalto Uruguai - Escola Municipal Prof. Valter Alencar

REGIÃO SUDESTE

Bairro Novo Horizonte - Igreja Assembléia de Deus (em frente à UBS Novo Horizonte)

Bairro Nossa Senhora da Guia - Escola Municipal Torquato Neto

Bairro Alto da Ressurreição - Escola Municipal Mário Covas

Bairro Renascença - Escola Municipal Altina Castelo Branco

Parque Firmino Filho - Escola Municipal O G Rêgo de Carvalho

Povoado Boquinha - Escola Municipal Areolino Leôncio da Silva

Povoado Taboca do Pau Ferrado - CMEI Sagrado Coração de Jesus (atrás da UBS)

Adriana MagalhãesJorge Machado