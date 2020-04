Idoso de 63 anos de Piracuruca é a 8ª morte por coronavírus no Piauí

A Secretaria Estadual de Saúde (Sesapi) confirmou nesta segunda-feira (13) a 8ª morte por coronavírus no Piauí.



O idoso, de 63 anos, estava internado no Hospital Getúlio Vargas, no Centro de Teresina. Ele foi diagnosticado com a doença no dia 8 de abril depois de fazer um teste rápido.

A vítima, que não teve a identidade revelada, estava em São Paulo há pelo menos duas semanas e chegou a Piracuruca, onde morava, com sintomas gripais. Após testar positivo para doença, o idoso foi transferido para o HGV, mas não resistiu nesta segunda-feira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Piracuruca, o idoso sofria de problemas cardíacos e apresentou sintomas gripais no dia 25 de março. Ele ficou em isolamento domiciliar até o dia 04 de abril, foi internado no hospital de Piracuruca e depois foi transferido para o HGV.

Essa é a terceira morte registrada por coronavírus na região Norte do Piauí. Além do idoso, também faleceram o prefeito de São José do Divino, Antônio Felícia (PT), e o empresário Oderman Bittencourt, de Parnaíba, litoral do Piauí.

Redação