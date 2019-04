Idosa morre e cinco pessoas ficam gravemente feridas na BR-343

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram gravemente ferida após a capotamento de um carro de passeio no Km 475, da BR-343. O acidente ocorreu entre as cidades de Regeneração e Angical do Piauí, localizadas na região Centro-Norte do Estado, por volta das 15h25 desta quinta-feira (11).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo estava sendo conduzido por um jovem de 21 anos, que transportava mais cinco pessoas. Dentre os passageiros uma senhora de 69 anos faleceu no local. As outras vítimas sofreram graves lesões.



Foto: Reprodução/Whatsapp

A PRF está em diligência no local para realizar a identificação das vítimas do grave acidente e detectar a possível causa do capotamento do veículo na BR. Segundo a polícia, as cinco pessoas foram conduzidas para os hospitais dos municípios de Água Branca/PI e São Pedro do Piauí/PI. Mas, há possibilidade de quem sejam transferidos para Teresina.

Adriana MagalhãesGeici Mello