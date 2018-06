IDEPI está finalizando estrada que liga Cocal, Cajueiro da Praia e Barra Grande

Uma obra que vai proporcionar qualidade de vida e desenvolvimento para população das cidades de Cocal, Cajueiro da Praia e Barra Grande.Segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi), Geraldo Magela Barros Aguiar, trata-se de uma estrada nova, pavimentada e com sinalização horizontal e vertical, com extensão de 66 quilômetros.

Na obra, segundo Geraldo Magela, serão investidos R$ 29 milhões, com recursos do BNDES e também do Tesouro Estadual. “Ela está com 88% de obras concluídas e a previsão é de que seja finalizada até julho deste ano, quando será inaugurada e entregue à população”, explica.

Depois de inaugurada, essa obra vai diminuir em 80 km a distância entre Teresina e Barra Grande, e vai interligar a Serra da Ibiapaba, no Ceará, ao litoral piauiense. “Isso vai trazer resultados positivos, pois incrementará o turismo, o comércio, a agropecuária e a qualidade de vida da população”, ressalta.

Além dessa estrada na região norte do Estado, Geraldo destaca que o IDEPI está trabalhando na execução de outras obras de grande importância para o Estado, como a Adutora do Litoral, que vai resolver o problema de abastecimento de água de toda a região litorânea. Ele também cita a Barragem de Atalaia, nos municípios de Corrente e Sebastião Barros, que vai contribuir para perenizar os Rios Corrente e Paraim, e com isso beneficiar a irrigação, a piscicultura e o lazer na região extremo sul do Estado.

Ascom