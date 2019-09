Idepi e Interpi firmam parcerias para obras de infraestrutura hídrica

O Instituto de Desenvolvimento do Piauí (Idepi) e o Instituto de Terras do Piauí - INTERPI firmaram um termo de cooperação para dar viabilidade a projetos de distribuição de água no interior do Piauí.



Segundo Leonardo Sobral, presidente do Idepi, o termo de cooperação tem como objetivo otimizar as ações estruturantes no estado, impulsionando o desenvolvimento hídrico e econômico do Piauí nos próximos quatro anos.





Eliézer Rodrigues - O Dia TV