IBGE lança processos seletivos com mais de três mil vagas para o Piauí

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo para contratar 3.097 pessoas que irão trabalhar durante o Censo Demográfico 2022 no Piauí nos 224 municípios. As vagas são para os cargos de coordenador censitário de área (CCA); agente censitário de administração e informática (ACAI); agente censitário municipal (ACM); agente censitário supervisor (ACS) e recenseador.

As provas de ACM/ACS e recenseador são organizadas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). As inscrições devem ser feitas até o dia 29 de dezembro de 2021 no site da entidade (conhecimento.fgv.br/concursos). Já as provas para CCA e ACAI são organizadas pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e as inscrições podem ser realizadas no site da banca (ibfc.org.br/menus/concurso_andamento) até o dia 10 de janeiro de 2022.

(Foto: Arquivo ODIA)

A remuneração para os cargos de CCA, ACAI, ACS e ACM vai de R$1.700 até R$3.677,27. Os aprovados devem cumprir jornada de trabalho semanal de 40 horas, sendo oito horas diárias. Já os recenseadores têm ganhos variáveis conforme a produção, e possuem carga horária flexível, sendo indicado o mínimo de 25 horas semanais. Todos os contratados têm direito ainda a férias e 13º salário proporcionais.

Após realizar a inscrição online, é necessário pagar uma taxa, que varia entre R$44 e R$66. O valor pode ser pago até a data do vencimento em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou via internet banking. Também há possibilidade de isenção da taxa, conforme prazos e condições especificados nos editais.

Para os cargos de CCA e ACAI, a aplicação das provas está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2022 e o resultado deve ser divulgado em 28 de março de 2022. Já para os cargos de ACM/ACS e recenseador, a aplicação deve ocorrer no dia 27 de março de 2022 e o resultado final está previsto para 6 de maio de 2022.

Recenseador

Para concorrer ao cargo de recenseador, acesse conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/10 e faça a inscrição até 29 de dezembro de 2021. É necessário pagar a taxa de R$57,50, até o dia 25 de janeiro. São 2.633 vagas distribuídas em todos os municípios do Piauí e é preciso ter, no mínimo, o Ensino Fundamental Completo. Como a remuneração é variável, o IBGE disponibiliza um simulador dos ganhos (censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html). A previsão de duração do contrato é de até três meses.

Agente Censitário Municipal (ACM) e Agente Censitário Supervisor (ACS)

Para concorrer aos cargos de ACM e ACS, acesse conhecimento.fgv.br/concursos/ibgepss21/09 e faça a inscrição até 29 de dezembro de 2021. É necessário pagar a taxa de R$60,50, até o dia 25 de janeiro. São 424 vagas para ACMs e ACSs no Piauí, distribuídas em 183 municípios. Os salários são de R$1.700 para ACS e R$2.100 para ACM, e os candidatos devem ter Ensino Médio Completo.

Será aplicada uma única prova para os dois cargos: o primeiro colocado de cada município deverá assumir a função de ACM. A previsão de duração do contrato é de até cinco meses.

Agente Censitário de Administração e Informática (ACAI)

Para concorrer ao cargo de ACAI, acesse ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/382 e faça a inscrição até 10 de janeiro de 2022. É necessário pagar a taxa de R$44, até o dia 11 de janeiro. São 37 vagas para ACAIs no Piauí, distribuídas em 31 municípios. Os salários são de R$1.700, e os candidatos devem ter Ensino Médio Completo. A previsão de duração do contrato é de até cinco meses.

As oportunidades são para os municípios de:

Água Branca (1);

Altos (1);

Anísio de Abreu (1);

Barras (1);

Bom Jesus (1);

Buriti dos Lopes (1);

Campo Maior (1);

Castelo (1);

Cocal (1);

Corrente (1);

Curimatá (1);

Elesbão Veloso (1);

Esperantina (1);

Floriano (1);

Fronteiras (1);

Jaicós (1);

Oeiras (1);

Parnaíba (1);

Paulistana (1);

Pedro II (1);

Picos (1);

Piripiri (1);

Regeneração (1);

São João do Piauí (1);

São Raimundo Nonato (1);

Simplício Mendes (1);

Sussuapara (1);

Teresina (7);

União (1);

Uruçuí (1);

Valença do Piauí (1).

Coordenador Censitário de Área (CCA)

Para participar da seleção de CCA, acesse ibfc.org.br/concurso/concurso_selecionado/381 e faça a inscrição até 10 de janeiro de 2022. É necessário pagar a taxa de R$66, até o dia 11 de janeiro. Há 3 vagas para CCAs no Piauí e a remuneração é de R$3.677,27. Os candidatos devem ter Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação, definitiva ou provisória, no mínimo categoria B, no prazo de validade. A previsão de duração do contrato é de até sete meses.

As oportunidades são para os municípios de:

Água Branca (1);

Campo Maior (1);

São João do Piauí (1).

Reembolso dos processos seletivos do Censo 2021



A devolução da taxa de inscrição do processo seletivo simplificado do Censo 2021, cancelado em outubro , pode ser solicitada no Portal do IBGE ( ibge.gov.br/devolucao-de-taxa.html ). O valor será restituído em até 40 dias após a solicitação. A orientação vale também para ressarcimento aos inscritos nas seleções do Censo 2020. As inscrições para os processos seletivos de 2020 e 2021 não serão válidas para os novos processos seletivos do Censo 2022.



