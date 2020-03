O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançara ainda esta semana o edital de concurso para preenchimento de vagas temporárias de modo a formar o corpo de profissionais responsáveis pelo Censo Demográfico 2020. A previsão é que, ao todo, sejam abertas mais de 3 mil vagas para o Estado, sendo 700 só em Teresina. Os cargos são de recenseador e supervisor de senso.



De acordo com Leonardo Passos, representante do IBGE no Piauí, o salário para os supervisores será de R$ 1.700,00 mais o auxílio alimentação de R$ 480,00; já os recenseadores serão remunerados pela produtividade, ou seja, vão receber conforme produzirem, contando a quantidade de questionários por eles realizados.



IBGE lança esta semana edital de vagas temporárias para o Censo 2020 no Piauí - Foto: O Dia



“Só aqui no Piauí devem ser visitados cerca de 900 mil domicílios, mais de 230 mil em Teresina. PE uma operação logística muto grande e o sucesso dela depende da recepção dos recenseadores pelas pessoas”, destaca Leonardo, pontuando que o Censo Demográfico permite conhecer a realidade do Brasil para planejar ações e políticas públicas.

As vagas serão ofertadas a todos os municípios piauienses. O contrato do candidato aprovado com o IBGE terá validade de agosto a outubro, para os recenseadores. Já para os supervisores, este contrato durará, em média, cinco meses.

Maria Clara Estrêla