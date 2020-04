IBGE envia cartas a 1.500 domicílios no PI para garantir realização da PNAD

Cerca de 1.519 domicílios em 65 municípios do Piauí foram selecionados para participar da coleta de dados para a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, coordenada pelo IBGE. Ao menos 26% da amostra está localizada em Teresina. Em condições normais, essas residências receberiam a visita de um técnico do Instituto para coletar os dados, mas neste momento de pandemia, são os próprios moradores que deverão entrar em contato com os técnicos por telefone para agendar o preenchimento do questionário.



O problema é que com essa mudança na coleta dos dados, o IBGE registrou um aumento na recusa da população em fornecer informações. A taxa subiu de 15% para cerca de 50% em todo o país e isso é considerado preocupante pelo órgão, porque caso não haja um aumento na colaboração por parte dos informantes, há chances da PNAD não ser divulgada.



Amostra do Piauí conta com 1.519 domicílios que receberão cartas do IBGE orientando sobre coleta de dados - Foto: O Dia

Vale lembrar que a pesquisa fornece um panorama detalhado da situação do desemprego e acompanhamento da renda do brasileiro, dados esses fundamentais para a formulação de políticas relacionadas ao mercado de trabalho, sobretudo na situação de crise social e econômica que o país vive. Esta PNAD Contínua trará ainda um monitoramento da incidência da Covid-19 nacionamente, identificando indivíduos com sintomas bem como a demanda e a oferta de serviços de saúde pública. Essas informações vão subsidiar as políticas do Ministério da Saúde.

Para garantir que os informantes participem da pesquisa, o IBGE está enviando pelos Correios cartas e telegramas aos 1.519 domicílios que compõem a amostra do Piauí informando o nome e o telefone do técnico com quem o morador deve entrar em contato para agendar dia e horário da entrevista. É possível contactar o servidor do IBGE até mesmo pelo WhatsApp. A realização da entrevista não demora mais de 15 minutos.

Em casos de dúvidas sobre a identidade do técnico de coleta, o IBGE disponibiliza meios para que a população possa fazer a verificação. Basta solicitar o nome completo, ou o RG, ou o CPF, ou ainda a matrícula do servidor que entrou em contato. De posse dos dados, basta ligar para o 0800 721 8181, de segunda à sexta das 8h às 18h, e aos sábados, domingos e feriados, de 10h às 14h. Também é possível enviar e-mail para [email protected] ou acessar o site respondendo.ibge.gov.br.

Maria Clara Estrêla, com informações do IBGE