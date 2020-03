Por causa da pandemia do Coronavírus, as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estão sendo feitas exclusivamente por telefone e/ou internet. Assim, o órgão pede que a população esteja atenta a ligação do técnico do IBGE.

A coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, Maria Lucia Vieira explica que são necessários apenas 15 minutos, em média, para que o entrevistado responda ao questionário por meio de ligação telefônica.

"Houve adaptações para agilizar o preenchimento, mas preservando o núcleo básico das pesquisas, de modo a possibilitar comparações com períodos anteriores. Ao ser contactado por um técnico do IBGE, é possível confirmar a identidade dele no site respondendo.ibge.gov.br. Basta solicitar o nome completo, RG, CPF ou ainda o número de matrícula do servidor e fazer a verificação no site", diz Maria Lucia Vieira.



IBGE diz que pesquisas serão por telefone e pede atenção da população . Foto: Agência Brasil







O IBGE é responsável por divulgar dados sobre emprego (renda média, taxa de desemprego, etc), inflação, índice de preços da construção civil e da indústria, entre outros indicadores que impactam diretamente a vida dos brasileiros, e são medidos por meios destas pesquisas.

A divulgação dos dados está prevista para o dia 30 de abril e têm como referência o que foi apurado no mês de março. Tais índices já irão mostrar o impacto da disseminação de Coronavírus no Brasil e serão subsídio na formulação de políticas públicas.

Ascom