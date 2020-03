IBGE abre inscrições para concurso no Piauí com mais de 3 mil vagas

Abriram hoje (05) as inscrições para o concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para preenchimento de vagas de agentes censitários que irão trabalhar na coleta de dados do Censo Demográfico 2020. Aqui no Piauí serão abertas 3.144 oportunidades distribuídas em todos os municípios. As inscrições devem ser feitas pelo site da CEBRASPE, a agência organizadora do certame.



As vagas exigem Ensino Fundamental, para o cargo de recenseador, e Ensino Médio para agente censitário supervisor. Com relação à remuneração, os recenseadores receberão de acordo com sua produtividade e os supervisores receberão um salário mensal de R$ 1.700,00. Vale lembrar que a contratação é temporária e valerá somente enquanto o Censo estiver sendo feito.



Foto: O Dia

Inscrições

Feitas pelo site da CEBRASPE, as inscrições para o cargo de recenseador custarão R$ 23,61. Para o cargo de Agente Censitário Supervisor, o valor da inscrição é R$ 35,80. As provas serão aplicadas em maio e o resultado final será divulgado a partir de junho. A aplicação ocorrerá em todos os municípios onde houverem vagas para a função desejada.

Contratações

As contratações devem ser feitas a partir de junho. O contrato tem vigência de três meses para recenseadores e cinco meses para as demais funções. Esse período poderá ser prorrogado, de acordo com a necessidade de conclusão das atividades do Censo Demográfico 2020 e da disponibilidade de recursos orçamentários.

Maria Clara Estrêla