'I Canta Timon': Prefeitura de Timon lança concurso para estudantes

Despertar talentos mirins. É com esse objetivo que a Prefeitura de Timon, por meio da Escola de Artes Beija-Flor, iniciou na última sexta-feira (7) as inscrições do I Canta Timon, evento voltado para a rede de ensino do município. Podem participar do concurso os estudantes regularmente matriculados em escolas públicas e particulares da cidade de Timon, com idade entre 10 e 18 anos, completos até a data da etapa final.

A inscrição é gratuita e será realizada com o envio do vídeo da música a ser interpretada para o aplicativo Whatsapp através do número (86) 99967-0059 até o dia 17 de junho. Segundo a organização do evento, o vídeo da música a ser inscrita poderá ser executado com apenas um instrumento de harmonia ou a capela (sem acompanhamento instrumental) e não poderá ultrapassar dois minutos de duração. Caso ocorra, o candidato será desclassificado.

Os candidatos selecionados para as semifinais do Canta Timon deverão apresentar uma declaração de que estão devidamente matriculados em uma escola da cidade de Timon, seja pública ou privada.

O evento será realizado na Praça São José e será dividido em três semifinais e uma final, acontecendo entre os dias 12 a 31 de agosto de 2019. Os classificados nas três primeiras colocações terão os seguintes prêmios:

– PRIMEIRO LUGAR: R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mais troféu;

– SEGUNDO LUGAR: R$ 1.000,00 (mil reais), mais troféu;

– TERCEIRO LUGAR: R$ 800,00 (oitocentos reais), mais troféu.

A partir da semifinal, haverá seleção para a música com maior aclamação popular através do vídeo que obtiver o maior número de curtidas e visualizações na página do Facebook da Prefeitura Municipal de Timon. O Intérprete vencedor da enquete na página do Facebook será anunciado no dia da final do Canta Timon e terá premiação no valor de R$700,00 (setecentos reais).

