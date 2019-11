HUT tem aumento de 19% no atendimento de acidentes no feriado

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) registrou um aumento de 19% no número de atendimento de vítimas de acidentes de trânsito durante o feriado da Proclamação da República, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo a diretora geral do HUT, Dra. Clara Leal, mesmo com o aumento, o Hospital conseguiu atender a todos sem prejuízo.

“Sempre registramos aumento durante os feriados prolongados. O HUT recebe os mais graves e consegue dar a resolutividade necessária para não deixar ninguém sem atendimento. Os acidentes de trânsito estão cada vez mais graves e suas vítimas já chegam ao Hospital com prognóstico bastante reservado, ou seja, com quadro de saúde bem delicado”, explicou a diretora.

Foto: Arquivo O Dia

Em relação ao atendimento geral, o HUT realizou durante o feriado 607 atendimentos, ou seja, um aumento de 9%, se comparado com o mesmo feriado do ano passado. Dentre os atendimentos foram 103 vítimas de acidentes com motocicletas, 16 atropelamentos e 13 de carro.

Os atendimentos às vítimas de acidentes com motocicleta ocupam o segundo lugar na lista de motivos de entrada no Hospital, representando 15,9% do atendimento geral. Somente este ano, foram atendidas 7.466 vítimas de acidentes com motocicleta. “Esse dado é muito preocupante, principalmente, se levarmos em consideração que a maioria dessas vítimas recebe alta com algum tipo de sequela”, destaca a diretora do HUT.

Dentre as vítimas de acidentes com motocicleta, os homens representam 75% do total e, destes, quase 60% têm entre 21 e 40 anos de idade. João Figueiredo, 27 anos, deu entrada no HUT após sofrer um acidente com motocicleta. Ele explicou que saiu de casa para visitar um amigo no bairro vizinho. No percurso ele desequilibrou a moto numa curva. “Foi tudo muito rápido. A moto derrapou e cai batendo a cabeça na calçada. Minha sorte que eu estava de capacete. Fraturei minha perna, mas já passei por cirurgia”, comentou João.

O HUT é o único hospital do Piauí que oferece a população atendimento de urgência e emergência em 30 especialidades médicas, 24 horas por dia. Esses profissionais são especialistas em assistência ao trauma e esse ano essas equipes já realizaram 47.699 atendimentos e 11.273 cirurgias.

Da Redação