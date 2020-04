HUT registra redução de 33% nos atendimentos durante a Semana Santa

O Hospital de Urgências de Teresina (HUT) registrou uma redução de 33% na entrada de vítimas de acidentes de trânsito durante o feriado da Semana Santa em comparação com o mesmo período do ano passado. Além disso, foi contabilizada também uma queda de 22% na quantidade de cirurgias realizadas. Os números são de um comparativo com o mesmo período do ano passado.



Esta redução, segundo a direção do hospital, está diretamente ligada às normas de distanciamento e isolamento social preconizadas pelas organizações de saúde em razão da pandemia de Coronavírus. No total, foram 114 procedimentos realizados no hospital na Semana Santa deste ano, contra 146 feitos realizados no mesmo feriado em 2019.

“Atendemos 82 vítimas de acidentes em 2020, enquanto que na Semana Santa de 2019, tivemos 123 nessa situação que procuraram o HUT. É uma boa diminuição, porém avaliamos que ela poderia ter sido melhor, tendo em vista o momento que estamos vivendo da pandemia instalada e também pelas medidas de isolamento que foram implementadas por parte da Prefeitura e do Governo do Estado”, explica o diretor do HUT, Rodrigo Martins.



Rodrigo Martins, diretor do HUT - Foto: O Dia

Além o atendimento às vítimas de acidente e da realização de cirurgias, o HUT também teve uma queda de 12% nos casos de vítimas de agressões físicas e de 21% nos números de internações. Mesmo assim, o HUT segue com todos os seus leitos de UTI ocupados por pacientes não-Covid, muito embora a redução nas entradas dê folga para que hospital planeje ações para acolher eventuais pacientes infectados.

“Reforçamos a necessidade do cumprimento do distanciamento. Precisamos respeitar as regras do isolamento social para o bem dos nosso familiares e da sociedade como um todo”, finaliza o diretor do hospital.

Maria Clara Estrêla