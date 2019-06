O Hospital de Urgência de Teresina (HUT) realizou, nesse último feriado de Corpus Christi, 601 atendimentos e 126 cirurgias. Segundo os dados divulgados pela direção da unidade de saúde, foram cerca de 150 atendimentos por dia, durante os quatro dias de feriado. Se comparado com o mesmo período do ano passado, esses números representam uma queda de 2% e 16%, respectivamente. Entre o primeiro motivo de procura estão os acidentes com motocicletas, representando 17% do atendimento geral do HUT e mais de 80% dos acidentes de trânsito.

Com relação ao atendimento de vítimas de trauma, mais especificamente agressão física e acidente de trânsito, a queda foi de 31% e 21%, respectivamente, também se comparado com o mesmo período do ano passado. Dentre os atendimentos de vítimas de acidentes de trânsito realizados nesse feriado, 99 foram de pessoas envolvidas em acidentes com motocicletas, seis vítimas de atropelamentos, sendo três de carro. E dentre as vítimas de agressão física foram 18 atendimentos por objeto perfuro-cortante, oito por arma de fogo e sete por espancamento.

HUT atendeu 150 pacientes por dia durante feriado de Corpus Christi. (Foto: Divulgação/HUT)



Segundo Clara Leal, diretora geral do HUT, é comum em feriados prolongados o Hospital registrar aumento no atendimento, porém nesse ano os números mostraram que essa rotina pode ser quebrada. “O HUT sempre se prepara para atender um aumento na demanda durante esses períodos. Ficamos felizes quando esse aumento não acontece, pois é uma prova de que menos pessoas se acidentaram. Como somos referência para todo o Piauí e estados vizinhos no atendimento de urgência e emergência na linha do trauma, recebemos os casos mais graves. Temos equipes multiprofissionais especializadas nesse tipo de atendimento de plantão 24 horas”, explicou a diretora.

Dentre as cirurgias realizadas no HUT, a ortopédica está sempre em primeiro lugar. Ela representa quase 60% de todas as cirurgias feitas, por mês, no hospital. De acordo com ortopedista e gerente médico da Clínica Ortopédica do HUT, Durval Tércio, a gravidade dos ferimentos das vítimas de trauma vem aumentando muito a cada ano e os acidentes de trânsito são os que mais contribuem para esse aumento.

“Nossos pacientes vítimas de trauma estão chegando ao HUT cada vez em estado mais grave. O que temos observado é que a motocicleta está envolvida em mais de 90% dos casos de trauma. Esse número é bastante preocupante, principalmente, se levarmos em consideração que a maioria tinha ingerido bebida alcoólica. Esse tipo de associação tem aumentado muito o número de vítimas de acidentes com motocicleta”, explicou o gerente.

Por mês, o HUT atende mais de 4 mil pessoas e realiza uma média de 1.300 cirurgias. É o único hospital do Piauí que oferece à população atendimento de urgência e emergência em 30 especialidades médicas, 24 horas por dia.

Nathalia Amaral, com informações do HUT.