HU Ufpi disponibilizará serviço de telessaúde no combate à Covid-19

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), firmou termo de responsabilidade com o Ministério da Saúde para executar ações de telessaúde no enfrentamento à Covid-19.

Sob a responsabilidade da Unidade de Telessaúde do HU-UFPI, da Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP), a ação oferecerá serviços de teleconsultoria aos profissionais de saúde do SUS no Piauí, em atendimentos a pacientes ambulatoriais ou internados, inclusive em UTIs.



HU Ufpi disponibilizará serviço de telessaúde para enfrentamento da Covid-19 - Foto: O Dia

“Parceria com as centrais de regulação da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) e da Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina, permitirá que o serviço auxilie também no referenciamento e transferência de pacientes, visto que os teleconsultores terão acesso ao Sistema com informações sobre os pacientes”, explica o médico Victor Campelo, Chefe da Unidade de Telessaúde do HU-UFPI.

“Outras ações serão atreladas às teleconsultorias, como capacitação de médicos residentes e desenvolvimento de pesquisas abordando a pandemia da Covid 19”, informa a Gerente de Ensino e Pesquisa do HU-UFPI, professora Marta Alves Rosal.

