HPM-PI começa a funcionar com 43 leitos para atender pessoas com coronavírus

O Hospital Dirceu Arcoverde da Polícia Militar do Piauí (HPMPI), localizado na Zona Sul de Teresina, começa a funcionar na tarde desta quarta-feira (01) como hospital sentinela para atender pacientes diagnosticados com coronavírus, segundo a Secretaria de Saúde (Sesapi). A unidade, que pertence à rede estadual, foi requisitada pelo Governo do Piauí para dar suporte a eventuais confirmações da doença no estado.



O hospital inicia as atividades contando com 40 leitos clínicos e 03 de estabilização. A expectativa da Secretaria de Saúde é poder contar, até a outra semana, com 100 leitos clínicos para possível demanda de atendimento e, posteriormente, 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A ideia final é de que 150 leitos clínicos possam estar disponíveis para a população.

“Foram 15 dias para montar a estrutura para atender a população. Todos os pré-requisitos normativos de Vigilância Sanitária bem como fluxo de pacientes estão sendo obedecidos no HPM. Nessa semana, o hospital começa com 40 leitos clínicos e 03 leitos de estabilização. Até o final da semana queremos estar com 100 leitos e posteriormente 10 de UTI. Depois aumentar os leitos para capacidade máxima do hospital que chega a comportar 150 leitos clínicos”, contou Alderico Tavares, Superintendente de Média e Alta Complexidade da Sesapi.

De acordo com o último informe da Sesapi, o Piauí contabiliza 18 casos confirmados do novo coronavírus e 254 suspeitos. Diante do cenário, o encaminhamento de pacientes será realizado por meio da Central de Regularização do Estado. Ou seja, a população não pode ir ao local, porque não haverá atendimento de urgência sem encaminhamento.

“O HPM tem uma estrutura ampla onde os funcionários e pacientes terão entradas e saídas diferentes para que sejam atendidos da melhor forma possível. Lembrando que os pacientes que a gente receberá são que serão regulados tanto da rede municipal quanto da rede estadual. Esperamos poder atender os anseios da população em um momento tão difícil”, esclareceu o Leandro Ponce, Diretor Técnico do HPM.

O estado deve intensificar a mão de obra, como contratar médicos, enfermeiros e técnicos para atuarem no funcionamento da unidade. Os profissionais de saúde também deverão ser capacitados de forma permanente para o atendimento.

Adriana MagalhãesJorge Machado