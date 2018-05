Hospital Universitário da Ufpi realiza 6ª Semana de Enfermagem

O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-Ufpi), filado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), realizou, de 12 a 18 de maio, sua 6ª Semana de Enfermagem, sob o tema A Centralidade da Enfermagem nas Dimensões do Cuidar. O evento contou com minicursos, palestras, mesas-redondas, atividades culturais, homenagens a profissionais, além da 3ª Mostra Científica de Experiências Exitosas em Enfermagem.

“Os profissionais de enfermagem cumprem um papel que vai além do exercício profissional, que é o de cuidado marcado pelo amor às pessoas, em seus fazeres profissionais”, frisou a superintendente do HU-Ufpi em exercício, Rachel Castro, durante a solenidade de abertura do evento. “O HU-Ufpi é modelo para Brasil e o é por causa dos profissionais que aqui trabalham e, destes, parte significativa é da Enfermagem”, complementou o reitor da Ufpi, professor Dr. José de Arimateia Lopes.

Atuam no HU-Ufpi 600 profissionais da área de Enfermagem, sendo 189 enfermeiros e 411 técnicos de enfermagem. “Muitos dos que aqui estão, deixam seus lares para estarem nos plantões, para cuidar do próximo e buscam dar o seu melhor”, lembrou a Chefe da Divisão de Enfermagem do Hospital, Samila Ribeiro.

A 6ª Semana de Enfermagem do HU-Ufpi está inserida no contexto da Semana Brasileira de Enfermagem, promovida pela Associação Brasileira de Enfermagem (Aben) e que ocorre desde 1940. O evento do HU-Ufpi é realizado pela Divisão de Enfermagem do Hospital e tem o apoio da Aben/PI e do Conselho Regional de Enfermagem do Piauí (Coren/PI). “A Semana de Enfermagem é alinhada à missão do HU-Ufpi, de assistência e de fomento à formação de recursos humanos, por meio de ensino, pesquisa e extensão”, informa a enfermeira Sheyla Gomes, da Comissão Organizadora.

Ascm HU Ufpi