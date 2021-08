Hospital Lucídio Portela nega que esteja vacinando população com Pneumo 13

É falsa a informação que circula em grupos de aplicativo de mensagens instantâneas de que o Hospital Infantil Lucídio Portela (HILP), localizado em Teresina, está disponibilizando a vacina Pneumo 13 para a população em geral.



No texto compartilhado é feita uma convocação para que as pessoas se dirijam até o hospital para receber o imunizante. A mensagem pede que as pessoas “corram”, pois o imunizante, que custa em torno de R$350, estaria sendo aplicado gratuitamente enquanto durar o estoque.



Entretanto, a assessoria de comunicação do Hospital Infantil Lucídio Portela informou que esta é uma informação infundada e não está fazendo a convocação para este tipo de imunização. Segundo o órgão, a vacina Pneumo 13 está sendo aplicada exclusivamente em colaboradores que trabalham no Centro de Referência do HILP voltado para a vacinação mediante prescrição médica.

Pneumo 13

A vacina pneumocócica conjugada 13-valente (VPC13) previne cerca de 90% das doenças graves (pneumonia, meningite, otite) em crianças, causadas por 13 sorotipos de pneumococos. É uma vacina inativada, composta por 13 sorotipos (1; 3; 4; 5; 6A; 7F; 9V; 14; 18C; 19A; 19F e 23F) de Pneumococos conjugados com a proteína CRM197, sais de alumínio, cloreto de sódio, ácido succínico, polissorbato 80 e água para injeção.



É indicada para crianças de 2 meses a 6 anos, crianças maiores de 6 anos, adolescentes e adultos maiores de 50 anos, sobretudo de 60 anos, portadores de doenças crônicas (junto com a vacina VPP23).



