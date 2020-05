Hospital Getúlio Vargas está com 85% dos leitos de UTI ocupados

A direção do Hospital Getúlio Vargas (HGV) anunciou nesta terça-feira (12) que 85% de seus leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para tratamento de pacientes da Covid-19 estão ocupados. Ao todo, são 20 leitos destinados para o enfrentamento da doença. Desses, 17 estão ocupados com paciente que apresentaram sintomas graves.

O diretor-geral, Gilberto Albuquerque, afirmou que até então o hospital atuava com 40% das UTIs ocupadas. Contudo, nas últimas semanas, a demanda aumentou e surgiu a necessidade da ampliação dessa quantidade. Para ele, há possibilidade da instalação de até 100 leitos no HGV.

“Foi uma mudança absurda das últimas semanas para cá. Trabalhamos praticamente todo o mês de abril com 30% a 40% de ocupação porque começamos a nos preparar antecipadamente e deixamos leitos exclusivos para Covid desde o final de março. De repente, os casos começaram a aumentar e, hoje, estamos com 85% dos leitos ocupados, daí a necessidade de ampliação”, informou o coordenador das UTIs do HGV, Caubi Medeiros, durante a teleconferência.

Para diretor-geral, Gilberto Albuquerque, a situação é alarmante e surge a necessidade do aumento da quantidade de novos leitos. “Estamos trabalhando em conjunto com o Governo do Estado, Secretaria da Saúde e Fundação Piauiense de Serviços Hospitalares para a ampliação de novos leitos de UTIs. Temos espaços para aumentar em mais 30, nesse primeiro momento, e se for necessário, até mais 100 leitos no primeiro andar”, calcula.

Para o presidente da Fundação Hospitalar do Estado (Fepiserh), Pablo Santos, a ampliação no número de leitos será necessária se a curva de novos casos de coronavírus não diminuir nos próximos dias. “Tivemos um afrouxamento no isolamento social na capital e muitas cidades do interior não estão cumprindo como deveriam e, por isso, estamos quase em colapso. Sendo assim, precisamos reforçar o isolamento e evitar que todas as UTIs sejam ocupadas”, avalia.

Pablo Santos destaca ainda, medidas que o HGV e a Fepiserh vêm tomando para otimizar o fluxo de pacientes e ampliar a capacidade de acolhimentos. “O Getúlio Vargas adotou um fluxo de atendimento que visa evitar infecção hospitalar, assim como, em parceria com a Sesapi, abriu o Centro de Testagem para identificar casos suspeitos e respectivamente, reduzir novos casos”, conta.

