Hospital desenvolve ações para cuidar da saúde mental de profissionais

Atuar na linha de frente do combate ao novo coronavírus pode afetar o sistema emocional dos profissionais e causar efeitos negativos na saúde mental. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (UFPI) adequou seu Plano de Cuidado para Saúde Mental para criação de ações específicas para o período da pandemia voltadas à qualidade de vida.

Desenvolvidas desde o mês de março, as atividades são direcionadas aos colaboradores do Hospital e englobam ações como a entrega de mensagens motivacionais a profissionais, o atendimento individualizado, por uma equipe de profissionais e elaboração de materiais psicoeducativos voltados aos empregados, além das estratégias grupais em rodas de conversa.

O psicólogo do Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), Raul Rios comenta que a sobrecarga pode gerar estresse no ambiente de trabalho. “Esses profissionais podem se sentir sobrecarregados, devido a maior necessidade com a preservação da própria saúde, dos seus familiares e realização do cuidado com o outro, há uma elevação do estresse no ambiente de trabalho”, afirmou.

Profissionais do HU recebem mensagens de motivação (Foto: Divulgação)

A tecnologia tem sido parceira nesse momento. Através de plataformas digitais, os profissionais do HU podem solicitar o atendimento. Após ouvir os relatos do profissional, é feito a indicação de práticas integrativas, como ventosaterapia, prescrição de florais e aromaterapia, massoterapia e terapias energéticas.

A psicóloga do HU-UFPI, Juliana Burlamaqui, ressalta que as consequências de todas essas ações são muito positivas, tanto para a saúde mental e física do profissional como para o clima organizacional no ambiente hospitalar. “As ações possibilitam repensar as estratégias de enfretamento usuais e buscar novas alternativas para enfrentar a pressão do ambiente de trabalho no contexto de pandemia”, finaliza Juliana.

DICAS PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

• Reserve um tempo para reflexão e descanso;

• Permaneça conectado com pessoas queridas, mesmo por meio de métodos digitais. Telefone, mensagens e vídeos auxiliam a manter contato;

• Cuide de você. Garanta horas suficientes de sono e descanso entre plantões e atendimentos. Atente-se à qualidade da sua alimentação; autocuidado não é egoísmo;

• Reserve tempo para você e sua família se ajustarem à maneira como está lidando com a pandemia;

• Crie um esquema de atividades de cuidados pessoais para você;

• Pense nas estratégias que costumam funcionar para você desestressar: hobbies, leituras, filmes, atividade física;

• Reconheça o próprio esforço que tem feito ao longo dos dias no trabalho; mas compreenda os limites de atuação;

• Reconheça sinais e sintomas de estresse e síndrome de Burnout, e procure ajuda sempre que observar que tais sintomas estão interferindo na rotina diária.

Otávio Neto