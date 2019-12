Hospital de Urgência realizou quase mil atendimentos no período de Natal

Durante o período de Natal o Hospital de Urgência de Teresina (HUT) realizou um total de 982 atendimentos, o que representa um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. As principais causas foram acidentes de trânsito e agressões físicas, que apresentaram um aumento de 10% e 33% em relação a 2018, conforme mostra levantamento divulgado ontem (26) pelo hospital.

O levantamento realizado pelo HUT abrange o primeiro fim de semana que antecede o Natal até o feriado propriamente dito. Entre os dias 20 e 25 de dezembro foram realizadas na unidade 209 cirurgias e 404 internações, um aumento de 17% e 39% em relação ao período de 2018. No total do mês de dezembro até hoje (26), o hospital atendeu um total de 4095 pessoas. “Este número demonstra uma elevação natural e histórica nesse momento de férias, especialmente entre o natal e o ano novo”, comenta o diretor do HUT, Rodrigo Martins.

Ainda segundo o diretor, esta elevação influencia no funcionamento do hospital, pois demonstra uma ocupação maior de leitos e representa um desafio em questões físicas e estruturais para o HUT. No entanto, ele garante que a equipe está preparada para atender ao aumento de demanda. “O corpo clínico e técnico do hospital tem trabalhado diuturnamente para dar vazão a esses atendimentos e liberar o mais rápido possível os pacientes, para que esses leitos possam ser ocupados por novos pacientes que estão chegando”, diz Rodrigo Martins.



Foto: O Dia

Somente em acidentes de trânsito, o HUT atendeu 237 pessoas entre os dias 20 e 25 de dezembro. Destas, 18 pessoas foram vítimas de acidentes de carro, 19 atropelamentos e 200 vítimas de acidentes de moto, um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2018. Com relação às agressões físicas foram 39 vítimas de arma branca, 13 de arma de fogo e 12 de espancamento.

Piauienses

Já em relação à origem dos pacientes, 937 são piauienses, dos quais 682 são pessoas de Teresina e 255 habitantes de outras cidades do Piauí. Houve ainda o atendimento a 42 pacientes maranhenses e três pessoas vindas de outros estados.

O HUT é o único hospital do Piauí que oferece a população atendimento de urgência e emergência em 30 especialidades médicas, 24 horas por dia. Atualmente, possui 375 leitos de internação (sendo 42 leitos de UTI) e 33 de observação de média e alta complexidade. O hospital realiza 54 procedimentos de alta complexidade em Traumatologia e Ortopedia, que vão desde cirurgias em que o paciente sofreu grandes perdas ósseas até lesões de tendões e nervos periféricos.

