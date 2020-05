Hospital de Campanha do Verdão passa por últimos ajustes

O Hospital de Campanha do Ginásio Verdão já está em fase de finalização. Esta semana recebeu camas especiais para os 13 leitos de estabilização que estarão presentes dentro da unidade. Os equipamentos são alguns dos últimos ajustes pelos quais o hospital está passando para iniciar o seu funcionamento. A unidade tem previsão de ser concluída e iniciar seu funcionamento até a primeira semana do mês de maio. Em sua totalidade, o Hospital de Campanha contará com 103 leitos, sendo 90 deles leitos clínicos.



O Hospital já conta com sua estrutura física pronta e irá reforçar a rede estadual de saúde no enfrentamento a pandemia de Covid-19 dentro do Piauí. Além da estrutura montada, o hospital já conta com o seu fluxo devidamente organizado, além de área de descanso para os profissionais que irão trabalhar na unidade e área de acolhimento para os familiares dos pacientes que ficarem na unidade.



Segundo Jeferson Campelo, médico responsável pela gestão da unidade, o hospital de campanha passa pelos últimos ajustes para apresentar condições plenas de funcionamento e de atendimento. “O hospital está com sua estrutura já devidamente organizada, com um modelo de administração que vai permitir um funcionamento ágil dentro da unidade. Estamos montando uma equipe preparada e todo nosso trabalho irá gerar uma estrutura física para atender a população em tempo hábil”, garantiu.

jEle reforça ainda que a unidade é de suma importância para impedir que o Piauí chegue a enfrentar um colapso do sistema de saúde público como já foi verificado em outros estados. “É importante destacar que o governo tomou todas as medidas para se preparar em tempo hábil de enfrentar os picos de infecção da pandemia aqui no estado. Essa é uma unidade que funcionará como retaguarda da nossa rede, auxiliando no tratamento dos nossos pacientes e tendo essa estrutura garantiremos o atendimento efetivo da nossa população”.



