Hospitais do Piauí serão beneficiados com doação do MPT

Cerca de 41 mil reais foram doados para compra de filtros que impedem a circulação do coronavírus nos circuitos respiratórios e nos ambientes de UTI. O pedido foi feito pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Piauí através do Tribunal Regional da 22ª Região. O juiz da Vara do Trabalho de Picos, Washington Bandeira, entrou em contato com a Procuradoria do Trabalho no Município de Picos, que destinou o valor dentro de uma ação judicial.



Foto: Arquivo O Dia.

Os equipamentos são importantes para a saúde e segurança dos anestesiologistas e de outros profissionais, que trabalham diretamente na intubação de pacientes. O risco ocupacional é minimizado com a instalação desses filtros nos circuitos respiratórios utilizados nos ambientes de UTI .

A doação servirá para a compra de 1.400 filtros a serem distribuídos, preferencialmente, para os seguintes hospitais públicos estaduais: Maternidade Evangelina Rosa, Hospital Lucídio Portella, Hospital da Polícia Militar, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Regional Tibério Nunes (Floriano), Hospital Estadual Dirceu Arcoverde (Parnaíba), Hospital Regional Chagas Rodrigues (Piripiri), Hospital Regional de Manoel Sousa Santos (Bom Jesus), Hospital Estadual Justino Luz (Picos), Hospital Estadual Dr. Júlio Hartman (Esperantina), Hospital Regional Senador José Cândido Ferraz (São Raimundo Nonato), Hospital Regional Leônidas Melo (Barras), Hospital Regional Deolindo Couto (Oeiras), Hospital Maternidade Escola de Valença, Hospital Maria de Lourdes Leal Nunes (Regeneração), Hospital Regional de Uruçuí, Hospital Regional Teresinha Nunes de Barros (São João Piauí). Hospitais públicos municipais na capital também serão beneficiados: Hospital de Urgência de Teresina, Hospital do Promorar, Hospital do Dirceu Arcoverde II, Maternidade Cianca, Hospital do Satélite, Hospital do Buenos Aires e o hospital público federal Hospital Universitário.

A procuradora do Trabalho, Pollyanna Tôrres, destaca a importância da destinação para a prevenção da pandemia da covid-19 em todo o Estado do Piauí. “Essa doação está em consonância com a Recomendação 01 do Conselho Nacional do MP, que dispõe acerca da priorização de reversão de recursos decorrentes da atuação finalística do MP Brasileiro para o enfrentamento da pandemia de coronavírus”, finaliza.

Redação com informações da MPT