Hospitais de Floriano e Picos estão com 100% dos leitos de UTI Covid ocupados

Os hospitais dos municípios de Floriano e Picos estão com seus leitos de UTI-Covid 100% ocupados. Os dados são do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) na noite desta segunda-feira (15).



Em Floriano, o Hospital Regional Tibério Nunes está com seus 10 leitos para tratamento Covid-19 com pacientes. Os leitos clínicos da unidade de saúde também estão totalmente ocupados, com seus 13 leitos ocupados. O mesmo se repete no Hospital Regional Deolindo Couto, em Oeiras. Os 05 leitos de UTI destinados ao atendimento Covid estão ocupados.



No Hospital Regional Justino Luz, em Picos, 09 dos 10 leitos de UTI da unidade estão ocupados, o que corresponde a 90%. Os leitos clínicos também seguem com sua ocupação elevada. Dos 15 leitos clínicos existentes, 10 estão ocupados, o que corresponde a 66,7%.



Na cidade de Piripiri, os leitos de UTI-Covid do Hospital Regional Chagas Rodrigues estão com 60% de sua capacidade. Dos 06 dos 10 leitos existentes para tratamento contra o coronavírus estão com pacientes.

Teresina

Alguns hospitais de Teresina, tanto da rede pública como privada, também estão com seus leitos de UTI acima de sua capacidade. O Hospital de Doenças Tropicais Natan Portella (HDIC) está com 65% dos leitos de UTI-Covid com pacientes, ou seja, 13 dos 20 leitos existentes estão ocupados; já a ocupação dos leitos clínicos chega a 63,3%, ou seja, 07 dos 11 leitos estão ocupados.



A situação, entretanto, é mais grave no Hospital Geral do Monte Castelo, onde 100% dos leitos clínicos (12) e leitos-Covid (10) estão ocupados. No Hospital Infantil Lucídio Portela, 05 dos 09 (55,6%) leitos de UTI-Covid estão ocupados. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI) está com 60% dos leitos de UTI-Covid ocupados.



Os hospitais da rede privada seguem com alta nas ocupações dos leitos clínicos e de UTI-Covid. O Prontomed está com 75% dos leitos de UTI-Covid ocupados, enquanto a Unimed segue com 60% dos leitos de UTI-Covid ocupados, e 72% dos leitos clínicos também estão com pacientes.



Balanço do Piauí

No balanço geral do Piauí, quando observado os leitos com respiradores, observa-se que dos 230 leitos existentes, 99 estão ocupados, o que corresponde a 43,04%. Já com relação aos leitos de UTI-Covid, 54,4% estão ocupados, ou seja, dos 169 leitos UTI-Covid existentes, 92 estão com pacientes.

Na Capital, 52,4% (55) dos leitos de UTI-Covid estão ocupados, já no interior do Estado, 57,8% (37) dos leitos de UTI-Covid estão ocupados.

