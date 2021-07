Homenagem: sede da ATI recebe nome de analista que morreu em acidente de jet ski

A sede da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI) e Controladoria Geral do Estado (CGE), no Centro Administrativo, recebeu, na última sexta-feira, 09, o nome de André Henry Ibiapina e Silva. Uma homenagem especial em memória ao analista de sistemas da ATI, que morreu no último sábado (03), aos 39 anos, em Teresina, após sofrer um acidente com jet ski no Rio Parnaíba.



(Fotos: Divulgação/ATI)

A ATI inaugurou uma placa em homenagem ao servidor, além de realizar no auditório, homenagens e Missa de Sétimo de dia. Para o diretor-geral da ATI, Antônio Torres, a iniciativa de nomeação da sede é um agradecimento a todo empenho e disposição dedicado no serviço público ao cidadão.

“Me orgulho da história do André, sempre foi um exemplo de profissional, sempre muito prestativo e muito importante nas elaborações e execuções de grandes projetos tecnológicos no estado e essa é uma forma de eternizar o seu nome”, ressaltou Torres.

Para os colegas de trabalho, André Henry deixa como legado seu exemplo de caráter, profissionalismo, retidão, generosidade e amor ao próximo.

“Expressar os sentimentos de todos em relação ao André neste momento é impossível, mas posso sintetizar o da maioria, de que ele foi um exemplo de profissionalismo, competência, humildade e um ser de grande generosidade, que não se abdicou de transferir seu conhecimento e sempre comprometido com o trabalho”, disse o diretor técnico da ATI, Luciano Aguiar.

Fachada da sede da Agência de Tecnologia da Informação do Piauí (ATI)



Participaram das homenagens o secretário de Estado da Educação, Ellen Gera; a diretora-presidente da Emgerpi, Álina Menezes; o presidente da PiauíPrev, Ricardo Pontes; o diretor-presidente da Piauí Conectado, Emerson Silva; o auditor governamental e gerente de Tecnologia da Informação da CGE, Alan Viana, além de familiares, amigos e servidores que prestaram suas homenagens. Ao fim da celebração, os presentes soltaram balões branco em frente ao prédio, como gesto de paz.

Contribuição

André Henry era servidor da Emgerpi e estava lotado na ATI onde participou de importantes projetos como a elaboração de Modernização do Data Center da ATI; Coordenou a execução e implantação da rede Piauí Conectado com mais de 1500 em todo o Piauí; Participou da Elaboração, Implantação e Coordenação da Rede de Dados Infovia com mais de 700 pontos em todo o Piauí; colaborou na elaboração do Projeto de Solução Convergente, além de prover o funcionamento de uma plataforma tecnológica de hospedagem de mais de 90% dos Sistemas do Governo do Estado do Piauí.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!