Homem sob efeito de álcool morre após ser atropelado na BR 316

Um homem de 39 anos morreu atropelado por um veículo não identificado na noite da sexta-feira (21), ao tentar atravessar o KM 5,5 da BR 316, em Teresina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), testemunhas disseram que a vítima estava alcoolizada.



Ainda segundo informou a PRF, a vítima morreu no local. Testemunhas relataram aos agentes que estiveram no local do acidente que, por estar sob efeito de álcool, o homem não tomou os devidos cuidados ao atravessar a via. Após a colisão, o condutor do veículo fugiu sem prestar socorro.

Os policiais já iniciaram os trabalhos de investigações para constatar as causas do acidente e identificar o condutor e o veículo que atropelou o homem. A vítima não teve a identidade divulgada pela polícia.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia