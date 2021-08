Homem morre vítima de atropelamento em Monsenhor Gil

Um homem de 49 anos, que não foi identificado, morreu após ser atropelado por um veículo na BR-316. O acidente ocorreu neste domingo (08) por volta das 20h, em Monsenhor Gil, a 64,6 km de Teresina.

(Foto: Divulgação/PRF)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das causas do acidente pode ter sido a falta de um local apropriado para a travessia de pedestres na rodovia. Além disso, a PRF verificou também que a pessoa causadora do acidente fugiu do local antes mesmo da chegada da polícia.

O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para os procedimentos cabíveis e até o momento o suspeito não foi localizado.



Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!