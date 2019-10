Após carreta tombar e pegar fogo, homem morre carbonizado na BR 316

Um homem de 38 anos, que ainda não teve a identidade revelada,morreu carbonizado após uma carreta tombar e pegar fogo na manhã desta sexta-feira (04), na BR 316, no município de Marcolândia, no Sul do Piauí.



Carreta tomba e pega fogo na BR 316. Foto: Reprodução PRF

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 11h quando a carreta subia um trecho da rodovia. Ainda segundo polícia, o veículo estava carregado de mercadorias diversas. A rodovia permanece interditada sem previsão de liberação.

A PRF informou ainda que o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas da carreta.

Neste momento, agentes da PRF e da Polícia Militar se encontram no local. A perícia que vai detectar as causas do acidente será apurada.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia