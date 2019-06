Homem é preso tentando obter registro no CRO-PI com diploma falso

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quinta-feira (6), em Teresina, tentando obter o registro de odontólogo junto ao Conselho Regional de Odontologia do Piauí (CRO-PI).

Segundo Mariano Lopes, procurador jurídico do Conselho, o suspeito apresentou um diploma falso para tentar obter a autorização para atuar como dentista.

"Com a documentação falsa, ele tentava se inscrever junto ao Conselho e ter uma carteira de dentista, mas nós identificamos que a documentação era falsa. Entramos em contato com a inteligência da Polícia Civil, foi comprovado [o crime], e ele foi conduzido à Central de Flagrantes", detalha Mariano Lopes.

A prisão ocorreu quando o suspeito ainda estava na sede do CRO-PI, localizada no cruzamento das ruas Desembargador Freitas e Gabriel Ferreira, no Centro de Teresina.

Sede do Conselho Regional de Odontologia do Piauí (Imagem: Google Maps)

Cícero Portela