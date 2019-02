Homem é preso em flagrante ameaçando vizinhos com arma de fogo

Um homem, identificado como Cláudio Francisco Vieira Carvalho, foi preso em flagrante pela polícia ao ameaçar vizinhos com uma arma de fogo em um bar na zona rural de Altos, município vizinho a Teresina. O caso aconteceu no inicio da noite de ontem (4), por volta das 18h30.





Cláudio Francisco Carvalho. Foto: Divulgação/PM

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava há poucos meses fora do sistema prisional do Estado. Cláudio tem histórico agressivo na região. Após denuncias a PM se deslocou até a casa do suspeito e o flagrou com a suposta arma, que segundo a polícia era de fabricação artesanal.

Ao tentar reagir a prisão, o homem acabou sendo ferido na boca. Segundo a Polícia Militar, Cláudio foi encaminhado para um hospital e depois, juntamente com a vítima da ameaça, foram para a Central de Flagrantes para realização dos procedimentos cabíveis.

Adriana MagalhãesGeici Mello