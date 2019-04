Homem é preso com identidade falsa na BR-343

Um homem, de 39 anos, foi preso com uma identidade falsa no Km 189, da BR-343. O caso ocorreu na noite desta terça-feira (02), por volta das 21h, próximo ao município de Piripiri. O condutor não teve o nome divulgado.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante uma barreira de fiscalização o condutor do veículo apresentou a identidade de outra pessoa. Ao investigar, os agentes descobriram que o homem estava com a CNH vencida desde 2017.

Segundo a PRF, o condutor foi enquadrado no Art. 307 do Código Penal que é atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. A penalidade para o crime pode ser de três meses a um ano de detenção ou multa.

Adriana MagalhãesGeici Mello