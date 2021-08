Homem é preso após ser flagrado com pé de maconha e munições no Dirceu

Um homem foi preso na tarde desta segunda-feira (02) suspeito de tráfico de drogas em uma residência do bairro Dirceu, na Zona Sudeste de Teresina.



De acordo com a Polícia Militar, foram apreendidos um pé de cannabis, drogas, munições de pistola calibre 38 além de gaiolas com animais silvestres. O suspeito tentou fugir no momento da prisão, mas foi detido pelos agentes.





Foto: Jailson Soares/ODIA

“Recebemos informações de que o local se tratava de ponto de vendas de entorpecentes. Quando entramos na casa, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado. O comparsa dele se evadiu do local”, disse Carvalho Silva, cabo da PM.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, disse que não sabia da origem do material. Ele foi levado à Central de Flagrantes de Teresina para os procedimentos cabíveis.

“Ao ser conduzido para Central, alguns parentes pediram para ele permanecer calado. Essa não é a primeira que ele preso por suspeita de tráfico”, finalizou.

O homem deverá ser encaminhado para o sistema prisional ainda nesta semana.

Com informações de Chico Filho e Jailson Soares/ODIA

